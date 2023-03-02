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Azerbaycan arama kurtarma ekibi ülkelerine uğurlandı: Hepiniz hoşça kalın!

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Giriş: 02.03.2023 16:45
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen arama-kurtarma ekibinden 231 kişilik kafile, Adana’dan uğurlandı. Havalimanında hediyelik eşya alan Azerbaycan askerlerinden iş yeri sahibi para almadı.
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