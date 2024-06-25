25 Haziran 2024, Salı
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Ayvalık'taki yangın kontrol altına alındı
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta çöplük yakınlarında başlayan yangın poyrazın etkisiyle makilik alana sıçradı. Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler, ormanlık alanı tehdit etmeye başladı. Sarımsaklı Plajı'nın bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen yangına havadan Orman Bakanlığı'na ait 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve 60 personel ile müdahale edilirken ot yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. İş makineleriyle önü kesilen yangın alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.