Ayvalık’ta evleri su bastı

Edinilen bilgilere göre, metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık’ta, birçok apartmanın bodrum katını su bastı. Yoğun yağış nedeniyle Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu kenarındaki Nikita Deresi taştı, yol araç trafiğine geçit vermedi.