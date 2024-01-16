16 Ocak 2024, Salı
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Ayvalık'ta evleri su bastı
Edinilen bilgilere göre, metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık’ta, birçok apartmanın bodrum katını su bastı. Yoğun yağış nedeniyle Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu kenarındaki Nikita Deresi taştı, yol araç trafiğine geçit vermedi.