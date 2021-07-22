Ayvalık’ta bayram yoğunluğu: Cunda Adası doldu taştı! Giriş yolu 4 saat kapatıldı

Kuzey Ege’nin turizm alanındaki gözde tatil merkezi Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle rekor bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Bayramı nedeniyle Ayvalık merkez ile Cunda Adası arasında ulaşımı sağlayan Gönül Yolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 saat süresince geçici süreyle kapatıldı.