13 Ocak 2022, Perşembe
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Ayşenur’un şüpheli ölümü! Anne ve dayısı tutuklandı
Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan anne ve dayı tutuklandı. Dayı minik Ayşenur'a gece ses çıkardığı için tekme attığını itiraf etti. Babaanne ise 2 çocuğu bulunan annenin evlatlarına şiddet uyguladığını iddia etti.