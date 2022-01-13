Ayşenur’un şüpheli ölümü! Anne ve dayısı tutuklandı

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan anne ve dayı tutuklandı. Dayı minik Ayşenur'a gece ses çıkardığı için tekme attığını itiraf etti. Babaanne ise 2 çocuğu bulunan annenin evlatlarına şiddet uyguladığını iddia etti.

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