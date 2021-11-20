20 Kasım 2021, Cumartesi
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Ayrılmak istediği kız arkadaşını darp etmişti! Cezası belli oldu
Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darbettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Mehmet Hanifi B. hakkındaki karara itiraz edilmesi üzerine duruşmalı yapılan yargılamada, aynı ceza verildi.