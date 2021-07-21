Ayrıldığı takıntılı kız arkadaşı hayatını kararttı

İstanbul'da yaşamını sürdüren Emir Toprak, hemen hemen 3 sene önce ayrıldığı takıntılı kız arkadaşı yüzünden hayatı kabusa döndü. Sık sık tehdit ve saldırılara maruz kalan genç, son olarak da eski kız arkadaşının tuttuğu öne sürülen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İddialara göre takıntılı kız arkadaşından yaklaşık 3 sene önce ayrılan ve yeni bir birliktelik yaşayan Emir Toprak, geçen zaman içerisinde eski kız arkadaşının tehdit ve saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Sık sık yeni sevgilisinden ayrılmazsa kendisini öldüreceğini belirttiği takıntılı eski sevgilisi, daha sonrasında da "Sen başkasına dokundun" diyerek Toprak'ı kendince cezalandırmaya kalkıştı. Bu zaman zarfında mahkemeden birkaç kez uzaklaştırma kararı alan eski sevgili, pek çok iftira ile Toprak'ı cezaevine attırmaya çalıştı. Yapılan tüm suçlamalardan aklanan Toprak, bir müddet sonra da bıçaklı saldırıya uğradı. Eski sevgilisinin azmettirdiği öne sürülen 3 şahıs Toprak'ı bıçak darbeleri ile kafasından yaralandı.

ŞOK YAŞADI

Doktordan darp raporu alarak mahkemeye başvuran Toprak, mahkemenin aldığı karar karşısında ise büyük bir şok daha yaşadı. Azmettiren eski sevgilisinin beraat ettiği kararda, bıçaklı saldırganlar ise bin TL'lik para cezası aldı. Alınan mahkeme kararı karşısında "Bıçak darbesi başıma isabet etti fakat farklı bir yere de gelebilirdi. Gözüme gelip kör olabilirdim veya kalbime gelip ölebilirdim. Yaşadığım bu olayın karşılığında ise şahıslara bin TL para cezası verildi" diyerek cezanın yetersiz olduğunu ifade etti.

''KENDİSİNE DÖNMEM İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORDU''

Eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Emir Toprak, "Ben eski kız arkadaşımdan ayrılmıştım ve başka biri ile sevgiliydim. Eski kız arkadaşım sürekli ayrılmam ve kendisine dönmem için beni tehdit ediyordu. Bana kendimi öldüreceğim, senden intikam alacağım, seni hapse attıracağım gibi söylemlerde bulunuyordu. Bu gibi söylemlerle yıllardır hayatımı zindan etti. Bende tamam kendine zarar verme ben sevgilimden ayrılacağım dedim. Sevgilimden kendisine bir şey yapmaması için ayrıldım. Ayrıldıktan sonra ise 'sen başkasına dokundun' diyerek bana iftira attı ve beni hapse attırmaya çalıştı. Benim de bu dönemde aşırı derece psikolojim bozulmuştu.

''BIÇAKLARLA EVİMİ BASTILAR''

Bana dava açıyordu bu dönemde, hakkımda uzaklaştırma kararı çıkartıyordu tabi bunların hepsinden aklandım. Daha sonra eski kız arkadaşım uzaklaştırma kararında bulunan ev adresim ve telefon numaram olan kısımları kırpmış ve bana saldıran şahıslara göndermiş. O sırada da bir trafik kazası yapmıştım ve elim kırılmıştı. Bende bu durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. O şahıslarda benim açığımı kolladıkları için bu durumu fırsat bilip elinde bıçaklarla evimi bastılar. Lüks bir araba ile kapıma geldiler ve beni arabaya bindirmeye çalıştılar. O sırada kendimi savunmaya çalıştım ve şahıslardan birisi cebinden çıkardığı bıçağı bana doğru savurdu. Bıçak başıma geldi ama farklı bir yere de gelebilirdi. Gelen bıçak darbesi hayatıma mal olabilirdi. Olay sonrasında darp raporu aldım ve savcılığa giderek dava açtım. Yaklaşık dava süreci iki yıl kadar sürdü ve bu ay sonuca ulaşıldı. Şahıslara bin TL para cezası verildi fakat azmettiren eski sevgilim beraat etti. Karara itiraz ettim tekrardan yargı sürecine başvurdum" dedi.