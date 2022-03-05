05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aynı yeri 4’üncü kez kazdılar! Vatandaşlar çileden çıktı

Aynı yeri 4’üncü kez kazdılar! Vatandaşlar çileden çıktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2022 10:49
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, Süleymanpaşa Belediyesi’nin yaptırdığı asfalt yolları aynı yerden 4 kez kazması pes dedirtti. O anları görüntüleyen vatandaşlar çileden çıktı.
Aynı yeri 4’üncü kez kazdılar!
Aynı yeri 4’üncü kez kazdılar!
Müge Anlı’da aranan Fatih Savaş’tan acı haber!
Müge Anlı'da aranan Fatih Savaş'tan acı haber!
İsmail Hacıoğlu’nun kızına beğeni yağmuru
İsmail Hacıoğlu'nun kızına beğeni yağmuru
Magandaya ters kelepçe!
Magandaya ters kelepçe!
Köpeğe önce ateş etti sonra değnekler fırlattı!
Köpeğe önce ateş etti sonra değnekler fırlattı!
60 yaşındaki kadının feci ölümü
60 yaşındaki kadının feci ölümü
İzmir’deki terk edilmiş köyü Youtuber’lar sardı!
İzmir'deki terk edilmiş köyü Youtuber'lar sardı!
Ünlü oyuncuya gözyaşları içinde veda
Ünlü oyuncuya gözyaşları içinde veda
Duygu Delen davasında karar çıktı!
Duygu Delen davasında karar çıktı!
İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon fidye istediler
İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon fidye istediler
9 ferdini kaybeden aileden kötü haber
9 ferdini kaybeden aileden kötü haber
Denetimlerde birçok markanın balı sahet çıktı
Denetimlerde birçok markanın balı sahet çıktı
Daha Fazla Video Göster