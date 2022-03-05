05 Mart 2022, Cumartesi
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Aynı yeri 4’üncü kez kazdılar! Vatandaşlar çileden çıktı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, Süleymanpaşa Belediyesi’nin yaptırdığı asfalt yolları aynı yerden 4 kez kazması pes dedirtti. O anları görüntüleyen vatandaşlar çileden çıktı.