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Aynı ses aynı yöntem farklı ürün! Dolandırıcı aynı tuzağı farklı

Aynı ses aynı yöntem farklı ürün! Dolandırıcı aynı tuzağı farklı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 14:20
Yaklaşık 6 ay önce "yurt dışında iş buluyoruz" vaadine inanan mağdurlardan binlerce lira toplayan bir dolandırıcılık olayını ekranlarınıza getirmiştik. O haberi gören farklı şehirlerdeki başka mağdurlar da toplandı. İddialarına göre aynı kişi farklı vaatler üzerinden yeniden faaliyete geçmiş.
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Aynı ses aynı yöntem farklı ürün! Dolandırıcı aynı tuzağı farklı
Aynı ses aynı yöntem farklı ürün
Aynı ses aynı yöntem farklı ürün
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