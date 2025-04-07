07 Nisan 2025, Pazartesi
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Aynı ses aynı yöntem farklı ürün! Dolandırıcı aynı tuzağı farklı
Yaklaşık 6 ay önce "yurt dışında iş buluyoruz" vaadine inanan mağdurlardan binlerce lira toplayan bir dolandırıcılık olayını ekranlarınıza getirmiştik. O haberi gören farklı şehirlerdeki başka mağdurlar da toplandı. İddialarına göre aynı kişi farklı vaatler üzerinden yeniden faaliyete geçmiş.