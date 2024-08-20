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Aynı istikamette motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Aynı istikamette motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 15:03
Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücüler yaralandı.
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