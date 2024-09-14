Aynı bağa 1 haftada 2 kez giren hırsızlar 100 bin liralık üzüm çaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir haftada aynı bağa 2 kez girerek 100 bin liralık üzüm çalan üç şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bağdan elleriyle hasat yapan şüphelilerden birisinin sağlık çalışanı olması dikkat çekti.