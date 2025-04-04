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Aynı aileden 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada!

Aynı aileden 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 00:48
Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aziz Uuışık idaresindeki 34 GRU 327 plakalı otomobile, Karabük istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
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