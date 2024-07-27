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Aynalıgöl mağarası görenleri hayran bırakıyor! Mağaradaki damla taşlar görsel şölen oluşturuyor

Aynalıgöl mağarası görenleri hayran bırakıyor! Mağaradaki damla taşlar görsel şölen oluşturuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 18:19
Şimdi dünyanın 8. Harikası olarak anılan Aynalıgöl mağarasını ziyaret etme zamanı. A haber ekibinden Mehmet Miras Mersin'de bulunan o mağarayı görüntüledi. İşte A Haber ekranlarında ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkaran Aynalıgöl Mağarası…
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