Aynalıgöl mağarası görenleri hayran bırakıyor! Mağaradaki damla taşlar görsel şölen oluşturuyor

Şimdi dünyanın 8. Harikası olarak anılan Aynalıgöl mağarasını ziyaret etme zamanı. A haber ekibinden Mehmet Miras Mersin'de bulunan o mağarayı görüntüledi. İşte A Haber ekranlarında ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkaran Aynalıgöl Mağarası…

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