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Aymira Koçaklı kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı: Kudurmuş köpekler

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Giriş: 12.11.2023 16:59
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada tutuklandı. Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açan Aymira Koçaklı, kısa sürede servet kazandı. Kendisine gelen eleştirilere ise çok kızdı. İnsanlara hakaret yağdırdı: Kudurmuş köpekler kudurun! Siz kudurdukça ben yükseliyorum!
Kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı!
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