Aylin Sözer davasında flaş gelişme!

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev alan 48 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i Maltepe'de bulunan evinde öldürmesi sebebiyle hakkında beş ayrı suçtan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 35 sene 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Kemal Ayyıldız hakim karşısına çıktı. Mahkemede şahit olarak dinlenen çilingir vahşetin yaşandığı günü anlatırken öteki tanık da kapının dışında yaşadıklarını tek tek anlattı. Duruşma sonunda hakim gelecek celsede öteki tanıkları dinlemesine ve zanlı Ayyıldız'ın da tutukluluk halinin devamına hüküm vererek davayı erteledi.