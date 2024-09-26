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Aylık 100 bin lira kazanıyorlar: Onlar taşın sanatkarları

Aylık 100 bin lira kazanıyorlar: Onlar taşın sanatkarları

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 09:11
Erzincan'da taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, aylık 100 bin lira kazanç sağladıklarını belirtirken çalıştıracak elemanın pek bulunmadığına dikkat çekti.
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