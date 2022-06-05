Aylarca verdikleri emek boşa gitti! Bir tuşla bütün hayalleri suya düştü: Yeni evli çifte büyük şok

Antalya’da 11 ay önce nikah masasına oturan genç çift, kameranın kayıt tuşuna basılmaması sebebiyle düğün videolarının olmadığını farkedince tüm hayalleri başına yıkıldı. Ellerinde 10 dakikalık cep telefonu kaydı olan çift, işletmeciye açtıkları dava sonucunda 50 bin lira tazminat kazandı. Genç Çift, “Çok üzücü bir durum, paranın hiçbir önemi yok. Bu parayı almamızın nedeni, salonun hatalarının cezasını çekmesiydi." dedi.

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