04 Temmuz 2021, Pazar
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Aylar sonra kısıtlamasız ilk Pazar günü! Vatandaşlar piknik alanlarına koştu
1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkmıştı. Aylar sonra kısıtlamasız ilk pazar gününe giren vatandaşlar sabah erkenden piknik alanlarına gitmeye başladı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Belgrad Ormanı'ndan detayları aktardı.
İstanbullular aylardır pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamıyordu. Bugünden itibaren artık pazar günleri de artık sokağa çıkmak serbest.
İlk pazarın keyfini çıkartmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren piknik alanlarına koştu.
Belgrad Ormanı'na vatandaşlar erken saatlerde akın etti. Neredeyse yer kalmadı.