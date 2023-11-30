30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aylar sonra bir kez daha görüntülendi... Bakan Yumaklı paylaştı

Aylar sonra bir kez daha görüntülendi... Bakan Yumaklı paylaştı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2023 10:59
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu parsının aylar sonra bir kez daha fotokapanlara takıldığını bildirdi. İşte o görüntüler...
Anadolu her daim yuvan olsun! Bakan paylaştı ANADOLU HER DAİM YUVAN OLSUN! BAKAN PAYLAŞTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Caddeler köpürdü
Caddeler köpürdü
Estetik yaptıranlar dikkat!
Estetik yaptıranlar dikkat!
Üç ağır hasar raporuna rağmen…
Üç ağır hasar raporuna rağmen…
Bebeklerin çürümüş cansız bedenleri bulundu
Bebeklerin çürümüş cansız bedenleri bulundu
Fırtınanın ardından İstanbul!
Fırtınanın ardından İstanbul!
Henry Kissinger 100 yaşında öldü!
Henry Kissinger 100 yaşında öldü!
İstanbul kilit! Trafik yüzde 90’a ulaştı!
İstanbul kilit! Trafik yüzde 90'a ulaştı!
İstanbul’da toprak kaydı: 6 kişilik aile ölümden döndü
İstanbul'da toprak kaydı: 6 kişilik aile ölümden döndü
İzmir’de mazgallar temizlenmiyor
İzmir'de mazgallar temizlenmiyor
Trabzon’da kargo şubesinde ateş açtı
Trabzon'da kargo şubesinde ateş açtı
“Kabus Doktor” için istenen ceza belli oldu
“Kabus Doktor” için istenen ceza belli oldu
Daha Fazla Video Göster