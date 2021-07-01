01 Temmuz 2021, Perşembe
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Ayıyla dalga geçmenin bedeli çok ağır oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi
Hindistan'da hayvanat bahçesi ziyareti esnasında yemek yiyen ayıyı rahatsız eden 36 yaşındaki Naiphum Promratee, bir anda kafese düştü. Ayıyla karşı karşıya kalan genç adamın ağır yaralandığı talihsiz olay saniye saniye fotoğraflandı. İşte dehşet kareleri...