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Ayırmak yerine kavganın fitilini ateşlediler! Kavga eden arkadaşlarını ayırmadılar

Ayırmak yerine kavganın fitilini ateşlediler! Kavga eden arkadaşlarını ayırmadılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 01:03
İstanbul Arnavutköy'de iki çocuk sokak ortasında tekme tokat kavga etti. Arkadaşları ise kavga eden ikiliyi ayırmak yerine izleyip tezahürat yaptı, o kavga anlarını kayda aldı. Kavga eden iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.
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Ayırmak yerine kavganın fitilini ateşlediler!
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