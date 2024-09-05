Ayırmak yerine kavganın fitilini ateşlediler! Kavga eden arkadaşlarını ayırmadılar

İstanbul Arnavutköy'de iki çocuk sokak ortasında tekme tokat kavga etti. Arkadaşları ise kavga eden ikiliyi ayırmak yerine izleyip tezahürat yaptı, o kavga anlarını kayda aldı. Kavga eden iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

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