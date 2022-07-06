06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ayının midesinden çıkanlar dehşete düşürdü!

Ayının midesinden çıkanlar dehşete düşürdü!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2022 16:51
Japonya'da tarihin en korkunç ayı saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, birçok insanın ölümüne sebep olan bozayı, bölgeye gelen turistler için büyük bir endişe kaynağı. Kış uykusundan uyanan ayının midesinden çıkanlar ise görenlerin kanlarını dondurdu…
Ayının midesinden çıkanlar dehşete düşürdü!
Ayının midesinden çıkanlar dehşete düşürdü!
Kiracıyı silahla rehin alan ev sahibi tutuklandı
Kiracıyı silahla rehin alan ev sahibi tutuklandı
Çanakkale’de su zam!
Çanakkale’de su zam!
Kurban keserken yaralanmalara dikkat!
Kurban keserken yaralanmalara dikkat!
Motosiklet tepesindeki koyun kamerada
Motosiklet tepesindeki koyun kamerada
Havada süzülüyordu! Uçakta delik açıldı
Havada süzülüyordu! Uçakta delik açıldı
Sarallar soruşturmasında flaş gelişme
Sarallar soruşturmasında flaş gelişme
Kadına şiddete meydan dayağı!
Kadına şiddete meydan dayağı!
Oraya ulaşmak için 2 saat yürüyorlar
Oraya ulaşmak için 2 saat yürüyorlar
İstanbul’da dehşet anları böyle görüntülendi!
İstanbul’da dehşet anları böyle görüntülendi!
Aydın’da pes dedirten hırsızlık!
Aydın’da pes dedirten hırsızlık!
Düzce’den acı haber!
Düzce'den acı haber!
Daha Fazla Video Göster