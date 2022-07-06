06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Ayının midesinden çıkanlar dehşete düşürdü!
Japonya'da tarihin en korkunç ayı saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, birçok insanın ölümüne sebep olan bozayı, bölgeye gelen turistler için büyük bir endişe kaynağı. Kış uykusundan uyanan ayının midesinden çıkanlar ise görenlerin kanlarını dondurdu…