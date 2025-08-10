Ayıları beslemeye çıktı! Ayı saldırısına uğradı

10 Ağustos 2025, Pazar

10.08.2025 13:25
Bursa Uludağ’da ayıları görmek için çıkan vatandaşlar, ayıları yakından izlemek için yanaştığı esnada ayıların saldırısına uğradı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, Milli Park yetkilileri "ayılara kesinlikle yiyecek verilmemeli. Ayrıca onları korkutacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu hem ayıların hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.
