Ayıları beslemeye çıktı! Ayı saldırısına uğradı

Bursa Uludağ’da ayıları görmek için çıkan vatandaşlar, ayıları yakından izlemek için yanaştığı esnada ayıların saldırısına uğradı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, Milli Park yetkilileri "ayılara kesinlikle yiyecek verilmemeli. Ayrıca onları korkutacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu hem ayıların hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

