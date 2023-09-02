02 Eylül 2023, Cumartesi
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Ayılara şeker vermek istedi! Refleksle elini içeriye almasaydı...
Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında bulunan ayılar, kendilerine şeker vermek isteyen vatandaşa saldırdı. Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan vatandaş elinden yaralandı. İşte o anlar...