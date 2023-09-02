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Ayılara şeker vermek istedi! Refleksle elini içeriye almasaydı...

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Giriş: 02.09.2023 17:25
Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında bulunan ayılar, kendilerine şeker vermek isteyen vatandaşa saldırdı. Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan vatandaş elinden yaralandı. İşte o anlar...
Ayılara şeker vermek istedi!
Ayılara şeker vermek istedi!
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