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Ayılar Uludağ'da görüntülendi

İHA
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Giriş: 03.03.2024 14:42
Aç kalan 2 ayı Uludağ'da bulunan çöp konteynerlerinde yemek aradı. Bir süre yemek arayan ayılar daha sonra geldikleri ormanlık alana giderken tatilciler durumu şaşırarak izleyerek kayıt altına aldı.

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Ayılar Uludağ’da görüntülendi
Ayılar Uludağ'da görüntülendi
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