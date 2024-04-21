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Ayılar karla kaplı tepede görüntülendi! Köpekler kovaladı

İHA
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Giriş: 21.04.2024 13:53
Baharın gelmesiyle birlikte ayılar kış uykusundan uyandı. Doğasıyla zengin Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında bir vatandaş tarafından 3 ayı görüntülendi. Karla kaplı tepede ilerleyen ayılar köpeklerin kovalaması ile kaçarak gözden kayboldu.
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