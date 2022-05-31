31 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş: “Beni öldü zannetti”
Bartın’da ayı saldırısından yaralı olarak kurtulan vatandaş korku dolu o anları anlatırken, "Böbreğimden ısırınca böbreklerimi söktü dedim. Isırdı bıraktı, ısırdı bıraktı 3 defa. Devamlı bağırdım. Yere yattım boya boy. Büyük ihtimal ondan bıraktı. Öldü zannetti herhalde beni" dedi.