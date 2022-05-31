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Ayı saldırısına uğrayan vatandaş: “Beni öldü zannetti”

İHA
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Giriş: 31.05.2022 11:53
Bartın’da ayı saldırısından yaralı olarak kurtulan vatandaş korku dolu o anları anlatırken, "Böbreğimden ısırınca böbreklerimi söktü dedim. Isırdı bıraktı, ısırdı bıraktı 3 defa. Devamlı bağırdım. Yere yattım boya boy. Büyük ihtimal ondan bıraktı. Öldü zannetti herhalde beni" dedi.
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