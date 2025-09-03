03 Eylül 2025, Çarşamba
'Ayı Okan' taburcu oldu!! İyileşmesini meyve yiyerek kutladı
İstanbul’da rahatsızlanan 200 kiloluk ayının MR görüntülerini ekranlarınıza taşımıştık. Fazla meyve tüketimi nedeniyle hastalanan ayı, tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ayı, kaldığı rehabilitasyon merkezine geri götürüldü. Haber ekibimiz, iyileşen ayı Okan’ı kaldığı merkezde ziyaret etti.