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Ayı kovanlara dadandı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Giriş: 21.07.2022 12:43
Sivas’ta arıcının bahçesine giren ayı arı kovanlarında bulunan balları yiyerek içinde bulunan arıları telef etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Ayı kovanlara dadandı o anlar kamerada!
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