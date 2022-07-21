21 Temmuz 2022, Perşembe
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Ayı kovanlara dadandı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas’ta arıcının bahçesine giren ayı arı kovanlarında bulunan balları yiyerek içinde bulunan arıları telef etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.