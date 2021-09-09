09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ayı güpegündüz mahalleye indi...

Ayı güpegündüz mahalleye indi...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2021 14:15
Güncelleme:09.09.2021 14:15
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen ayı, mahalleyi birbirine kattı. Çöp konteynerlerinin üzerine çıkan ayı, mahallede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Ayının kaçtığı, çocukların kovaladığı anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Ormanları’nda yaşayan boz ayılar, günübirlik ilçe merkezine iniyor. Karınlarını doyurmak için ilçe merkezine inen boz ayılarla vatandaşlar arasında da ilginç olaylar yaşanıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vahşi fok dalgıcı böyle karşıladı
Vahşi fok dalgıcı böyle karşıladı
Facianın eşiğinden döndüler
Facianın eşiğinden döndüler
Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
İstanbullulardan su zammına tepki
İstanbullulardan su zammına tepki
Ataklı’nın davasında üçüncü duruşma
Ataklı'nın davasında üçüncü duruşma
15 bin öğretmen ne zaman atacanak?
15 bin öğretmen ne zaman atacanak?
Aracı polislerin üzerine sürdü
Aracı polislerin üzerine sürdü
Altın kız kardeşler A Haber’de
Altın kız kardeşler A Haber’de
Aracıyla çarptığı köpeği ölüme terk etti
Aracıyla çarptığı köpeği ölüme terk etti
Balık tezgahlarında son durum
Balık tezgahlarında son durum
Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Feci kaza kameralara böyle yansıdı
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü
Daha Fazla Video Göster