Ayı güpegündüz mahalleye indi...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen ayı, mahalleyi birbirine kattı. Çöp konteynerlerinin üzerine çıkan ayı, mahallede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Ayının kaçtığı, çocukların kovaladığı anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Ormanları’nda yaşayan boz ayılar, günübirlik ilçe merkezine iniyor. Karınlarını doyurmak için ilçe merkezine inen boz ayılarla vatandaşlar arasında da ilginç olaylar yaşanıyor.

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