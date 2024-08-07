Ayı böyle saldırıya geçti! Korkunç anlar saniye saniye kamerada

Bursa'da aç kalan ayı, çöp konteynerinde yemek aradığı sırada kendisini rahatsız eden insanlara karşı saldırıya geçti. Nefes kesen o anları telefonları ile kayıt altına aldılar.

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