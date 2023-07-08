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Ayı bir anda saldırıya geçti! Korkunç anlar saniye saniye kamerada

İHA
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Giriş: 08.07.2023 15:39
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen geçtiğimiz günlerde ayı saldırısına karşı uyarıda bulunmuştu. Uyardığı olay başına geldi. Göle doğru yürürken karşısına ayı çıktı. Kameralar da kayıttaydı. İşte o korkunç anlar…
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