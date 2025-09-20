Ayı ailesini arabadan besledi, yavru ayı kaputa yaslandı

Bursa'nın turizm merkezi Uludağ'da gezinti yapan vatandaşların karşısına anne ayı ve yavruları çıktı. Tehlikeyi hiçe sayan bazı vatandaşlar, ayıları araçtan yemek atarak besledi. Bazı ayıların aracın kaputuna yaslandığı anlar ise kameraya yansıdı.

