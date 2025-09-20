20 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ayı ailesini arabadan besledi, yavru ayı kaputa yaslandı
Ayı ailesini arabadan besledi, yavru ayı kaputa yaslandı

Ayı ailesini arabadan besledi, yavru ayı kaputa yaslandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2025 10:14
Bursa'nın turizm merkezi Uludağ'da gezinti yapan vatandaşların karşısına anne ayı ve yavruları çıktı. Tehlikeyi hiçe sayan bazı vatandaşlar, ayıları araçtan yemek atarak besledi. Bazı ayıların aracın kaputuna yaslandığı anlar ise kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayı ailesini arabadan besledi, yavru ayı kaputa yaslandı
Turistik karaelmas treni sonbahar seferlerine başlıyor
Turistik karaelmas treni sonbahar seferlerine başlıyor
Mürekkep kokusu ve baskı makineleri arasında geçen bir ömür
Mürekkep kokusu ve baskı makineleri arasında geçen bir ömür
Kadınların kurutmalık mesaisi devam ediyor
Kadınların kurutmalık mesaisi devam ediyor
Aniden yola çıkan domuz sürüsü kamerada
Aniden yola çıkan domuz sürüsü kamerada
Araç otobüs durağına böyle daldı
Araç otobüs durağına böyle daldı
Köyceğiz’de yangına hava müdahalesi tekrar başladı
Köyceğiz’de yangına hava müdahalesi tekrar başladı
Ayı ailesini arabadan besledi!
Ayı ailesini arabadan besledi!
Polisi gören firari ölü taklidi yaptı
Polisi gören firari ölü taklidi yaptı
Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı
Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı
İzmir’de önce kirlilik şimdi balık ölümleri
İzmir'de önce kirlilik şimdi balık ölümleri
Genç kadının midesinden iki kalem çıkarıldı
Genç kadının midesinden iki kalem çıkarıldı
İstanbul Boğazı’nda korkutan kaza!
İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza!
Daha Fazla Video Göster