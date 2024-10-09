Aygırdibi Mesire Alanıson misafirlerini ağırlıyor

Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesinde bulunan Aygır Şelalesinin bulunduğu Aygırdibi Mesire Alanı Sonbaharın renkleriyle sakin günler geçiriyor. Aygırdibi Mesire Alanı hafta içinde ise daha sakin oluyor.

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