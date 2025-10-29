Aydınlatma direğine isabet eden yıldırım kamerada

Kayseri'de dün gece saatlerinde etkili olan yoğun yağışla birlikte Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde bulunan bir aydınlatma direğine yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte gecenin karanlığı aydınlığa bürünürken, aydınlatma direğine hasar oluştu. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

