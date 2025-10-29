29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Aydınlatma direğine isabet eden yıldırım kamerada
Aydınlatma direğine isabet eden yıldırım kamerada

Aydınlatma direğine isabet eden yıldırım kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2025 17:28
Kayseri'de dün gece saatlerinde etkili olan yoğun yağışla birlikte Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde bulunan bir aydınlatma direğine yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte gecenin karanlığı aydınlığa bürünürken, aydınlatma direğine hasar oluştu. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aydınlatma direğine isabet eden yıldırım kamerada
İstinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
İstinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
Aç kalan domuz sürüsü yola indi
Aç kalan domuz sürüsü yola indi
Cumhuriyet biziz
"Cumhuriyet biziz"
Dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı
Dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı
Aydınlatma direğine isabet eden yıldırım kamerada
Aydınlatma direğine isabet eden yıldırım kamerada
Çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
İsmail Somoni zirvesinde 25 metre yüksekliğinde buzul koptu
İsmail Somoni zirvesinde 25 metre yüksekliğinde buzul koptu
İşçi 30 metrelik kuyuya düştü: Ekipler seferber oldu
İşçi 30 metrelik kuyuya düştü: Ekipler seferber oldu
Cumhuriyet ile yaşıt karakucak güreşleri
Cumhuriyet ile yaşıt karakucak güreşleri
Tekirdağ’da baca yangını korkuttu
Tekirdağ'da baca yangını korkuttu
Ters yönden çıkan otomobile çarpmamak için kaza yaptı!a
Ters yönden çıkan otomobile çarpmamak için kaza yaptı!a
Konya’dan Yüksekova’ya gönül köprüsü!a
Konya'dan Yüksekova'ya gönül köprüsü!a
Daha Fazla Video Göster