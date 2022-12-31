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Aydın'daki restoran faciasında ağlatan görüntüler! Anne kızın son anları kamerada

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Giriş: 31.12.2022 12:16
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki döner salonunda çıkan yangında kızları Cansu (4) ve Lale (11) ile birlikte yaşamını yitiren Neslihan Karaboğan’nın (38) son anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. Restoranda birlikte yemek yemeye giden Karaboğa ailesine mezar oldu. Restoranın 2’nci katında kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu Karaboğa ile alevlerin arasında kalan Neslihan Karaboğa’nın son görüntüsü yürekleri dağladı. Neslihan Karaboğa’nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.
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