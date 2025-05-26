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Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 19:22
Edinilen bilgiye göre, Karıncalı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sık ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi devam etti. Yapılan yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı
Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı
Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı
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