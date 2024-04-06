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Aydın’da yangın faciası! 2 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.04.2024 16:50
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Yangının bebeğe bakan babaannenin hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı sırada çıktığı öğrenildi.
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