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Aydın'da tanker minibüs ile çarpıştı

Aydın'da tanker minibüs ile çarpıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 10:09
Aydın'da servis minibüsü ile tanker çarpıştı. İlk belirlemelere göre araçta çok sayıda işçi yaralandı.
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Tanker minibüs ile çarpıştı
Tanker minibüs ile çarpıştı
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