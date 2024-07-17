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Aydın’da tamirci dehşeti! Televizyon tamircisi çekiçle 4 kişiyi yaraladı

Aydın’da tamirci dehşeti! Televizyon tamircisi çekiçle 4 kişiyi yaraladı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.07.2024 16:14
Aydın'da televizyon tamiri için gittiği evin sahibiyle tartışan bir kişi, evdeki biri çocuk 4 kişiye çekiçle saldırdı. İşte o dehşetin detayları.
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