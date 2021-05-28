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Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir özel hastanede mart ayında ameliyat olan Nurcihan Öğmen'in karnında makas unutuldu. 2 ay sonra çekilen röntgenle karnında makas olduğu anlaşılan ve ikinci kez ameliyata edilen Öymen, operasyonu gerçekleştiren doktor, sağlık personeli ve hastane hakkında şikayetçi oldu.