Aydın'da şoke eden olay! Karnında unutulan makasla 2 ay yaşadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir özel hastanede mart ayında ameliyat olan Nurcihan Öğmen'in karnında makas unutuldu. 2 ay sonra çekilen röntgenle karnında makas olduğu anlaşılan ve ikinci kez ameliyata edilen Öymen, operasyonu gerçekleştiren doktor, sağlık personeli ve hastane hakkında şikayetçi oldu.