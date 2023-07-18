Aydın’da sahipsiz eşek sürücülere zor anlar yaşattı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde en işlek cadde ve bulvarlarda saatlerce dolaşan sahipsiz eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde saatlerce dolaşan eşeği gören kimi vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak eşeği görüntülerken, kimileri de hayvanın kendilerine ürküp zarar verebileceğini düşünerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen ekipler eşeği yakalayarak barınağa götürdü.