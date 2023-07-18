18 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aydın’da sahipsiz eşek sürücülere zor anlar yaşattı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde en işlek cadde ve bulvarlarda saatlerce dolaşan sahipsiz eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde saatlerce dolaşan eşeği gören kimi vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak eşeği görüntülerken, kimileri de hayvanın kendilerine ürküp zarar verebileceğini düşünerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen ekipler eşeği yakalayarak barınağa götürdü.