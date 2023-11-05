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Aydın'da sağanak sele dönüştü! Söke'de suya kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

A Haber
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Giriş: 05.11.2023 09:12
Son dakika haberi... Aydın'da sağanak sele dönüştü. Söke'de yağmur sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Tayfun Er, detayları aktardı.
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