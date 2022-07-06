06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Aydın’da pes dedirten olay! Duvarın üstündeki cep telefonunu çaldı
Almanya’dan Aydın’a tatil için gelen Ramazan Ünal, evinin bahçesinin duvarında unuttuğu 10 bin liralık cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.