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Aydın’da örgütlü uyuşturucu ticaretine Jandarma'dan darbe

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 11.07.2024 15:53
Güncelleme:11.07.2024 15:53
Aydın'ın Nazilli ilçesinde örgütlü uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri ile birlikte toplam 7 şüpheli yakalandı.
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