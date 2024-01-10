Aydın'da lüks rezidansta kanlı gece! Ayrıldığı eşini öldürüp intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı eski eş Şule Karamercan’ı tabancayla vurarak öldüren Aydın Aksakdemir aynı tabancayla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan komşuları ise yaralandı.

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