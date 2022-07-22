22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aydın’da korkutan kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

Aydın’da korkutan kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2022 16:54
Aydın'da bir yolcu minibüsü kargo taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Park halindeki otomobile çarpıp takla attı!
Park halindeki otomobile çarpıp takla attı!
Aydın’da feci kaza! 10 yaralı
Aydın'da feci kaza! 10 yaralı
Güpegündüz kurşuna dizdi!
Güpegündüz kurşuna dizdi!
Antalya’da 3 kadının ölümüne sebep oldu!
Antalya’da 3 kadının ölümüne sebep oldu!
Evin önünde oynayan çocuğa saldırdı
Evin önünde oynayan çocuğa saldırdı
Sakarya’da kahreden olay! Daha 6 aylıktı
Sakarya’da kahreden olay! Daha 6 aylıktı
Feci olay! Çocuğun parmağını kırdı
Feci olay! Çocuğun parmağını kırdı
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
Van’da göçmen operasyonu!
Van'da göçmen operasyonu!
Kadıköy – Pendik metrosu havalimanına uzatılıyor
Kadıköy – Pendik metrosu havalimanına uzatılıyor
İmamoğlu’nun hayata geçmeyen vaatleri
İmamoğlu’nun hayata geçmeyen vaatleri
Adalar’da zehirli plaj kumu iddiası
Adalar’da zehirli plaj kumu iddiası
Daha Fazla Video Göster