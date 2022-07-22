Aydın’da korkutan kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

Aydın'da bir yolcu minibüsü kargo taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.