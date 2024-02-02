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Aydın'da kaza sonrası alevler üzerini sardı, çevredekiler söndürdü

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Giriş: 02.02.2024 15:33
Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araca çarpan motosiklet sürücüsü motosikletiyle birlikte alevler arasında kalırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla yanarak ölmekten son anda kurtarıldı. Olay anı ve çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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