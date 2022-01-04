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Aydın'da katliam gibi kaza kamerada! 2 ölü, 3 ağır yaralı

İHA
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Giriş: 04.01.2022 09:09
Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada tıra çarpan TOFAŞ marka otomobil metal yığınına dönerken kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
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