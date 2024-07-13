Aydın'da kağıt fabrikasında yangın! Dün akşam çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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